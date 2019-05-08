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伊斯坦堡市長 六月重選

2019-05-08 列印
　　土耳其反對派共和人民黨（CHP）在今年三月舉行的伊斯坦堡市長選舉中，擊敗執政正黨取得勝利。土耳其選舉部門周一突然宣佈，收到投訴指有人在選舉中舞弊，伊斯坦堡市長選舉要於六月二十三日重選。本已當選為伊斯坦堡市長的共和人民黨伊馬姆奧盧，批評當局「奸詐」，並揚言會鬥爭到底。在三月三十一日的地方選舉中，伊馬姆奧盧僅以一萬三千票之微，擊敗正義發展黨候選人，當選成為市長。正義發展黨質疑點票結果，投訴有人在選舉過程中舞弊及作出不當行為。

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