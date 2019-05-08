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哈里梅根小王子 名字有得賭

2019-05-08 列印
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　　英國哈里王子夫人梅根周一清晨誕下小王子，產前有消息指她想在家中分娩，據《每日郵報》報道，梅根已過了預產期一周，因此要在皇室要員也不知情的情況下，被秘密送入倫敦一所醫院，但並非劍橋公爵夫人凱特誕下三名子女的聖瑪麗醫院林多樓，而可能是波特蘭（Portland）私家醫院。

　　這名孩子將是英國皇位第七順位繼承人，也擁有英國和美國雙重國籍，因為梅根是美國人，孩子自動獲得美國籍。

　　有關於小王子的名字，英國博彩公司看好詹姆斯（James）、亞瑟（Arthur）、菲臘（Philip）及艾伯特（Albert）。至於寶寶的名字，哈里（圖）表示，他們還在思考，稍後將公佈。

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