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日579人分食超巨型炒麵

2019-05-08 列印
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　　日本群馬縣伊勢崎市日前舉行一場別開生面的「PEYOUNG醬炒麵」試食活動，主辦單位製作一盆相當於普通份量一千五百倍的巨型即食麵，讓五百七十九名參加者共嘗，打破「健力士世界紀錄」。

　　現場有一個長一百八十厘米、寬一百三十厘米、高八十厘米的金屬容器，外形模仿「PEYOUNG醬炒麵」的包裝設計。主辦單位往容器內注入約四百八十公升的熱水，倒出熱水時水蒸氣上升，會場一片沸騰。

　　據悉，亦提供包括巨型醬汁炒麵等三款即食麵，讓參加者品嘗，參加者中有五百七十九人全部吃完，滿足了「向至少四百二十人提供三種或以上即食麵且全部吃完」等條件，而創下世界紀錄。

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