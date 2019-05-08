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西西里島筍盤 $8.8一間屋

2019-05-08 列印
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　　意大利南部西西里島的山丘小鎮穆索梅利（Mussomeli）近年來不少居民外流，人口只剩下約一千三百人，以至不少房屋空置。有關當局特地在網上推出五百間空置房屋，每間僅售一歐羅（八點八港元）。

　　部份房屋雖然細小，但擁有多間睡房，兼且擁有無敵鄉郊景觀，委實吸引。不過，買家需要在三年內裝修這些破舊的房子，否則會喪失八千美元（六萬二千六百多港元），按金至於裝修費盛惠平方呎一百零七美元（八百三十八港元），另加四千美元至六千四百五十美元（三萬一千三百多至五萬港元）管理費。估計每間屋的裝修費用要三萬歐羅（二十六萬二千八百多港元）。

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