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保護國民生活 荷蘭限制遊客數量

2019-05-08 列印
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　　每年從世界各地湧往荷蘭的遊客絡繹不絕，令當地不勝負荷。政府決定採取措施加強管理，包括控制遊客數量，以免遊客過多對本國人民的生活造成影響，荷蘭旅遊局估計，到二○三○年，平均每年會有多達四千二百萬人次前往荷蘭旅遊，比二○一八年的一千八百萬人次大幅上升。荷蘭全國人口也只不過是一千七百萬，過多的遊客實在令該國難以負荷。阿姆斯特丹有一百一十萬人口，每年遊客卻多達一千七百萬。

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