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哈利攜兒子「阿齊」拜見女皇

2019-05-09 列印
        英國薩塞克斯公爵哈里王子與夫人梅根於周一清晨迎來兩人的首名孩子後，昨日一家三口首次正式一同亮相接受當地傳媒採訪。其後，兩人攜同小王子晉見英女皇，小王子取名「阿齊」（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），目前並未有王子封號。梅根稱初為人母感覺非常奇妙：「我擁有天下間最好的兩個男子，我真的很開心。」哈利則表示：「照顧兒子的感覺非常奇妙，王子每天都有新的變化，我們密切留意他一個月後會有甚麼改變。」小王子將會是英國皇室第七順位繼承人。
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