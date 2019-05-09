Google推新工具保障用戶私隱

美國Google集團的母公司Alphabet Inc.周二宣佈，在未來數月內推出一系列新工具，加強保障用戶私隱，用戶可以有更大的話事權及控制權，去決定自己是否及如何被網上廣告商追蹤，以及選擇在網上看到甚麼類型廣告。Google很明顯是要順應大勢，配合其他科網公司改善一直以來保障私隱不足的弊病，以重建公眾的信心。



該公司在三藩市舉行的年度開發商大會上，又宣佈推出升級版人工智能語音助理，Google行政總裁皮查伊說，在保障用戶私隱方面，該公司希望加強努力，走先一步，超越用戶不斷改變的期望，該公司研發的上網瀏覽器Chrome將會引入新工具，用戶可以因應自己的喜好和需要，限制廣告商追蹤他們的上網習慣和行蹤。用戶可自行刪除可以追蹤其網上行為的cookies，並作出其他私隱設定。



