白鯨幫執手機

一名遊客在挪威亨墨菲斯海邊遊玩時，自己的手機不慎跌落海裏（圖），正當她在焦急的時候，海裏突然慢慢浮現一隻白鯨，從水下游出嘴裏還叼着她的手機，女遊客頓時又驚又喜，從白鯨的嘴裏取回手機。這隻白鯨居然懂得將手機歸還給失主。不少網民都認為事件「太不可思議了」！



從影片可見，小白鯨賣力地往水面游，牠白色的身影也愈來愈清晰，仔細一看，還能看見牠的嘴巴叼著手機，女事主和一群友人看見手機竟然回到身邊，感到又驚又喜，更神奇的是居然由一隻聰明善良的白鯨物歸原主，一群人都伸出手想摸摸白鯨，而白鯨順利將手機送回後，還露出超萌笑容，才又慢慢潛入水中。



