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阿富汗斷腳童站起來 開心起舞

2019-05-10 列印
　　近日網上流傳一段片段，只有五歲的阿富汗男童因為誤中地雷，不幸斷了一隻腳，在國際紅十字會協助下裝上義肢，可以再次站起來，更在鏡頭前開心地跳舞，這段片段在網上瘋傳，許多網民都讚好。該名男童名叫拉曼（Ahmad Rahman），八個月大的時候遇上阿富汗政府軍及塔利班武裝份子駁火，一枚地雷爆炸，炸斷了他的一條腿。

　　而片段中，見到拉曼十分雀躍，很靈活地控制義肢，在醫院內舉高雙手及跳舞，並露出天真的笑容。醫生指，他毋須別人扶着，可以自己走路。

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