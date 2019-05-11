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貝索斯介紹「藍月亮」　冀2024年載人登月

2019-05-11 列印
　　全球首富、網上零售集團亞馬遜（Amazon Inc.）及太空公司Blue Origin的創辦人貝索斯（Jeff Bezos），周四介紹新一代登月運輸工具，目標是在二〇二四年或之前發射升空，運送設備或太空人上月球。

　　根據貝索斯介紹，將來應用的征月火箭名叫「藍月亮」貌似一部BE-7火箭引擎的模型其負載量達數以噸計，可以同一時間運送四架登陸車上月球，Blue Origin已經定下目標，最遲於二〇二四年登陸月球的南極「藍月亮」重達一萬五千公斤（三萬三千磅），但估計登陸月球時會減至三千一百七十五公斤（七千磅）。貝索斯沒有公佈發射的具體日期，但有信心可以配合到特朗普所公佈的計劃，實現於二〇二四年再度送人類上月球的目標。

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