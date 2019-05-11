﻿北韓再射近程導彈 金正恩親自監場

北韓官方傳媒周五證實，最高領袖金正恩周四親自監督試驗一種長程武器，並指導部隊進行火力打擊訓練。這是北韓在不足一周內第二次試驗武器。同日，美國證實扣留了一艘北韓貨輪，指它違反聯合國的制裁令；美國總統特朗普認為，北韓未準備好重啟談判。



朝中社報道，金正恩於當地時間周四在指揮所內，了解各種遠程打擊手段的火力訓練計劃後，下達訓練命令，又指今次訓練是為了判定和檢查前沿及西部前線防禦部隊的快速反應能力；而南韓軍方一名負責人周五早上在記者會上表示，軍方暫時確定北韓周四發射的飛行器為近程導彈，這是韓、美的共同結論。該名消息人士表示：「美國媒體有關北韓發射彈道導彈的報道，並非五角大廈（美國國防部）的立場。美方認定它為小型近程導彈。美國情報部門仍在進行精密分析，但在現階段可以肯定的是，上周六（四日）發射的那一次，發射車是輪式，而周四的發射車是履帶式。



美國國防部指北韓當天在西北部地區試射多枚彈道導彈，導彈飛行距離超過三百公里，屬近程導彈，總統特朗普對記者說：「那些是較小型的導彈，短程導彈。無人對此感到高興。雙方的關係持續，但我們要看看發生甚麼事。我知道他們想談判，但我不認為他們作好了談判的準備。」



在紐約，美國聯邦部門周四證實北韓貨輪「智誠號」（Wise Honest）去年四月駛往印尼途中被扣留，指它違反了聯合國的制裁令。「智誠號」長一百七十七米，排水量達一萬八千噸，是北韓第二大貨輪，多年來一直將北韓的煤運到中國、俄羅斯和其他國家，是北韓一個重要收入來源。該船也會把重型機械運回北韓。



