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宮崎外海6.3級地震 市內震感明顯

2019-05-11 列印
　　日本九州宮崎縣外海在昨日當地時間上午八時四十八分左右，發生黎克特制六點三級強烈地震，震央位於日向灘，震源深度約二十公里，造成至少一人受傷，九州新幹線一度停駛。當局並沒有發出海嘯警告，但專家提醒，這個海域過去每隔約三十年就會發生規模七級的地震，一九九六年地震更曾引發海嘯，呼籲沿海地區居民要多加注意。

　　宮崎縣宮崎市、都城市、日南市以及周邊熊本縣、大分縣等地有明顯震感，其中宮崎市及宮崎縣第二大城都城市出現最大震度五弱搖晃，而二○一六年發生熊本大地震的熊本市及熊本縣多個城市，也被觀測到震度四級的搖晃；而九州及四國，甚至到近畿地方多個城市，都出現震度三到一的搖晃。

　　大分縣大分市消防局表示，大約在地震發生同時間，住在大分市內七十多歲老翁在家中庭院修剪草木時，從大約二點五公呎高處摔落，頭部受傷，送院時清醒。

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