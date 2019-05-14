菲律賓中期選舉 杜特爾特料掌參院

一些獨立民調顯示，杜特爾特很有可能贏得參議院多數席位。一旦掌控參院，他反犯罪提案及修改憲法計劃便可獲得立法上的支持；首都馬尼拉各票站周一早上六時開門前，已經有選民排隊。
五十五歲選民巴里里說她會把票「投給所有獲杜特爾特背書的候選人」，因為現任政府兌現了在改善國家上的各項承諾。
杜特爾特上任三年來，鐵血掃蕩毒品已使數以千計嫌疑毒販和癮君子喪命，如今更欲推動恢復死刑，作為掃毒行動的一環；而他強硬打擊犯罪的政綱，包括把刑事責任年齡從十五歲下調至十二歲，正是他二○一六年選舉大獲全勝的關鍵。
本地生豬行業與當局達成包括二千萬元賠償等共識後，食環署昨日正式撲殺滯留在上水屠房感染了非洲豬瘟的生豬，署方人員以電殛殺豬後，以黑膠袋包裏屍體，再分批運往堆填區。昨日行動已撲殺半數即三千頭豬，餘下今天會...
2019-05-14
在台灣，國民黨將於周三舉行中常會，通過總統初選提名辦法，主席吳敦義昨早與鴻海董事長郭台銘會面近一小時，會上他向吳敦義提出幾點建議，會後，郭台銘被記者問及是否願意當副手，他表態稱自己適合當主帥，他強調如果自己最終落敗，會協助勝出初選的候選人。 郭台銘表示，他對吳敦義提出了三點建議，包括，每個候選人都必須遵守黨內辦法規定，初選辦法公平公開的民主程序；希望將手機民調的排名納入初選規定，比例由黨決定，並建議參考民進黨做法，同時建議國民黨舉辦公開政見發表會與公開辯論會，由黨員、媒體、公民代表針對國政方針提問，讓公民了解誰最適合做總統。 另外，郭台銘建議，辯論會應納入經濟議題，任何問題...
2019-05-14
波斯灣地區近日緊張局勢升溫，美國不僅恢復對伊朗制裁，還派出航空母艦和轟炸機特遣隊赴中東，因應所謂的伊朗威脅，又警告在中東航行的船隻或成為伊朗的目標。伊朗革命衞隊一名司令警告，會視在波斯灣出現的美軍為目標，不排除會「迎頭痛擊」。而阿聯酋外交部指，有四艘商船在霍爾木茲海峽附近的富查伊拉港區遭受破壞。波斯灣阿拉伯國家合作委員會隨後發表聲明，譴責對阿聯酋水域四艘商船的攻擊行為。美國事後亦向該區的船員發出新警告，促請他們提高警覺，英國外相侯俊偉於昨日亦回應事件。 美軍日前宣佈在中東地區部署航空母艦「林肯號」戰鬥群和B-52轟炸機特遣部隊，以因應總統特朗普所稱「明顯跡象」顯示伊...
2019-05-14
跑馬地豪宅睇樓量最近稍為放緩，主要是區內以連租約放盤佔多，而大部份準買家傾向購買交吉單位，故區內4月交投放慢，當中有約一半屬大單位成交。有買家連車位豪斥資5200萬購入樂天峯中層單位。 美聯物...
2019-05-14
中美貿易戰升級，繼美國於上周將2000億美元中國貨關稅調高至25%後，中國昨晚終於作出反擊，宣佈由6月1日起，調高600億美元進口美國貨品關稅，稅率為10至25%不等。受消息拖累，美股三大指數全線向下...
2019-05-14
曼城英超衞冕成功，領隊哥迪奧拿居功至偉，十年執教生涯累積廿六座冠軍獎盃。不過，這名西班牙籍主帥坦言要感謝利物浦逼出藍月將帥潛能，才能贏得這個歷年來競爭最激烈的錦標。 周日作客4:1擊敗白禮頓後，藍月晚上返回主場再進行慶祝慶典，發放煙花及向球迷展示英超獎盃。哥迪奧拿率藍月捧走聯賽冠軍後，成為繼費格遜及摩連奴後，第三個成功衞冕英超的領隊，這座冠軍獎盃更是這位四十八歲西班牙籍教頭執教十年以來第廿六個冠軍，超越執教十九年廿五冠的摩連奴。 慶祝會感謝死敵 然而，哥迪奧拿強調要感謝紅軍促使自己和球員昇華︰「我會恭喜及答謝紅軍，他們逼出己隊潛能，令我們提升質素。我軍今季面對的競...
2019-05-14
在東京以北的栃木縣（櫪木縣），除可找到獲獎無數的好玩酒造，還有由軍用坑道變身而成、曾吸引《暗殺教室》真人劇場版前來取景的洞窟酒窖，愛喝日本清酒的朋友絕對不容錯過。 文、圖：林逸鳴謝：栃木縣經濟同友會、...
2019-05-14
賭王何鴻燊四房的24歲兒子猷君，與年長6歲的內地超模奚夢瑤感情穩定，上月傳出猷君為人父，他其後澄清是被造謠，笑言若找到證據可做親子鑑定。昨日傳出猷君要在上海向女友求婚，更以99,999支玫瑰佈置商場引...
2019-05-14
在堪輿學中除了地理外巒的影響尤為重要，這是陰陽二宅的基因，亦即是丁財貴壽彰顯的程度，簡單來說發得有多大，便是外巒和受龍氣的影響，而學理雖多但算統一，各門各派的出入不多，甚至可以參考互用。但在二宅的方向角度和外巒的呼應，和何時興替，即是方位角度和時間性便有很多不同學派的立論。這就要找到真正的有功力的地師，才能做到有效的風水佈局剪裁。 當去到時間性的周期，大抵各門派亦都統一在兩個大框架上，天卦地運的二元八運，和天卦天運的三元九運，這個在拙作《五里山》一書已清楚解說，實則兩者都要用到，視乎要求甚麼，所以絕不能排他。在二元八運和三元九運的周期同是一百八十年。但在風水的周期上一百八十...
2019-05-14
史卓豐上周六憑「團結精神」和「喜佳龍」起孖，季內頭馬增至三十場，他表示即使跟上季的個人最佳紀錄仍差八W，但手風既已回順，今季當有望在餘下時間爭取更多頭馬，最希望是能突破自己往績。明晚谷戰的六匹座騎中，史卓豐則最看好「愛凡達」和「電子大師」的贏馬機會。 石廄「愛凡達」上仗初次增程跑谷草一六五○米，入閘前賠率由十倍大幅跌至四倍半，結果飛到馬到贏馬，明晚原裝配搭再臨，史卓豐分析說︰「馬兒上仗立即便適應到較長途程，並在終點前力壓此程好手『快閃的』，即使是僅勝頸位，贏馬難度總不低，今仗只較上場多負四磅，當不足構成阻力，以其前速計，今仗即使排十一檔亦有望可及早進佔前列，而避免全程走大外...
2019-05-14