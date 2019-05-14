菲律賓中期選舉 杜特爾特料掌參院

菲律賓昨日舉行中期選舉，民眾前往各個票站投票，從四萬三千五百名候選人當中，選出逾一萬八千個議會席位及各級地方官員。今次選舉被視為測試總統杜特爾特的支持度，料將鞏固他的權力，為他履行恢復死刑及修憲承諾鋪路。



一些獨立民調顯示，杜特爾特很有可能贏得參議院多數席位。一旦掌控參院，他反犯罪提案及修改憲法計劃便可獲得立法上的支持；首都馬尼拉各票站周一早上六時開門前，已經有選民排隊。



五十五歲選民巴里里說她會把票「投給所有獲杜特爾特背書的候選人」，因為現任政府兌現了在改善國家上的各項承諾。



杜特爾特上任三年來，鐵血掃蕩毒品已使數以千計嫌疑毒販和癮君子喪命，如今更欲推動恢復死刑，作為掃毒行動的一環；而他強硬打擊犯罪的政綱，包括把刑事責任年齡從十五歲下調至十二歲，正是他二○一六年選舉大獲全勝的關鍵。



