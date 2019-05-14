﻿照片背景中的毋忘我 外界猜測同時緬懷戴妃 哈里梅根ig貼阿齊小腳 向天下母親致敬

在周日的母親節，剛當上父母的英國哈里王子與夫人梅根在Instagram（ig）張貼兒子阿齊的可愛小腳，祝福全天下媽媽「母親節快樂」。外界猜測，這張照片同時紀念阿齊的祖母、已故戴安娜皇妃，因為照片背景中的毋忘我，是戴妃最愛的花。



照片相信在哈里一家位於溫莎堡的新居浮若閣摩爾別墅拍攝的，照片中有阿齊一雙小腳，由一隻手托着，應該是梅根的手。背景則是毋忘我花；貼文中寫道：「今天要向所有母親致敬，向那些過去曾是、現在是，即將當上，以及那些永遠會被緬懷的母親們致敬。」



貼文又節錄非裔女詩人瓦希德（Nayyirah Waheed）的詩《土地》（Lands）：「我母親是我第一個國家；我居住的第一個地方。」（My mother was my first country; The first place I ever lived.）