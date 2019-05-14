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棕熊「搶劫」 獵人呆晒

2019-05-14 列印
　　俄羅斯一條高速公路上，一隻棕熊光天化日「搶劫」獵人汽車車尾箱的午餐盒後，迅速跑回樹林，網上片段所見，一群獵人在俄羅斯遠東的堪察加半島高速公路上停下車來，一隻巨大的棕熊趁機靠近汽車，用它巨大的下顎從後備箱裏搶走一個裝食物的容器。

　　目瞪口呆的獵人唯有拿出手機記錄下這一幕搶劫為，有獵人向同伴呼喊，「開槍！快開槍！你有甚麽問題？」、「牠正在偷午餐盒，我們全部的食物都在裏面」獵人於是向天開一槍，但無阻棕熊繼續搶劫，目送棕熊帶住戰利品跑回樹林。

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