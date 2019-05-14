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文化部長：工程緊逼但不會倉促行事 法國會通過議案 確保聖母院五年內修復

2019-05-14 列印
　　法國國會日前辯論十三個小時後，就重建巴黎聖母院（圖）通過一項議案，加速重建工程中的諸多程序，以確保五年內完成重建，法國文化部長里斯特對國會說，雖然五年工期相當緊逼，但重建工程「不會倉促行事」。他透露，全球為巴黎聖母院重建認捐金額已逼近十億歐羅；議案將送交參議院，並於本月底表決。

　　一些專家估算，巴黎聖母院重建耗資預計在六億至七億歐羅之間，用不完的錢可能會用於修繕其他文物古跡，而有關議案隨後將送交參議院，預期會於五月二十七日進行表決。

　　巴黎聖母院始建於一一六三年，一三四五年完工，是法國最具代表性的文物古跡之一，因法國文豪雨果同名小說而聞名世界，由聯合國教育科學文化組織列入世界遺產名錄；這座大教堂上月十五日發生大火，令十九世紀增建的標誌性尖塔倒塌，木質屋頂坍陷。事發大約十五個小時後，大火得以撲滅。總統馬克龍隨後表示，希望五年內重建這座歷史建築。

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