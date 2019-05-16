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莫內《乾草堆》8.7億天價買出

2019-05-16 列印
　　法國印象派大師莫內（Claude Monet）經典名畫《乾草堆》（Meules）系列其中一幅畫作，周二在紐約蘇富比拍賣，結果以一億一千零七十萬美元（八億六千六百八十七萬港元）天價成交，刷新個人作品最高價紀錄，亦成為史上首幅在拍賣場衝破一億美元（七億八千萬港元）大關的印象派畫繪畫，以及名列拍賣史上第九貴的畫作。

　　這幅《乾草堆》於一八九○年完成，拍賣過程一度十分激烈，在逾八分鐘的競拍時間裏，至少七名競拍者參與出價。最終投得此畫的是坐在房間後方的一位女買家，目前她的具體身份還不得而知。

　　莫內於一八九○年至一八九一年在法國諾曼第區的吉維尼（Giverny）家中繪製二十五幅《乾草堆》系列畫。在這系列中，莫內描繪乾草堆在不同季節、時間及天氣下，隨光線和環境改變產生的變化，這幅於周二拍賣的《乾草堆》畫，是莫內辨識度最高的作品之一。

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