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文翠珊六月再提交脫歐草案

2019-05-16 列印
　　英國首相府發言人周二宣佈，首相文翠珊的政府將於六月第一周在國會內提出新草案，要求議員在暑假休會之前就脫歐協議條款進行表決，如果獲通過的話，英國可望在今年夏季脫歐，而文翠珊表明如果議案獲得通過，她會交出相位。

　　文翠珊與工黨黨魁郝爾彬進行會談，討論妥協及嘗試打破僵局的可能性，其後宣佈政府會於六月三日開始的一周內，第四度向下議院提交脫歐協議新草案，而郝爾彬則對政府的取態有所保留，並對工黨議員會否支持新的脫歐協議草案提出懷疑，而保守黨國會議員和一些內閣大臣曾經要求文翠珊下台及另覓人選出任首相，故郝爾彬質疑現政府承諾的可靠性，提出質疑，令談判進展十分緩慢。

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