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中國留學生簽證 美共和黨倡收緊

2019-05-16 列印
　　美國共和黨議員周二在國會提出法案，旨在禁止中國軍方僱用或贊助的任何人取得美國學生簽證或研究簽證，法案將要求美國政府擬定隸屬中國人民解放軍的科學和工程機構清單，禁止受僱這些機構或接受贊助者，取得美國的學生簽證或研究簽證。

　　這些議員是在美中上周經歷激烈談判，貿易戰升溫之際提出這項法案。

　　與此同時，美國部份官員也對中國國民在美國大專院校等機構竊取知識產權或從事間諜活動表達關切，這項法案由共和黨聯邦參議員格拉斯利（Chuck Grassley）、科頓（Tom Cotton）等人共同提出。眾議員格拉格（Mike Gallagher）則在眾院提出伴隨法案。

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