中國留學生簽證 美共和黨倡收緊

這些議員是在美中上周經歷激烈談判，貿易戰升溫之際提出這項法案。
與此同時，美國部份官員也對中國國民在美國大專院校等機構竊取知識產權或從事間諜活動表達關切，這項法案由共和黨聯邦參議員格拉斯利（Chuck Grassley）、科頓（Tom Cotton）等人共同提出。眾議員格拉格（Mike Gallagher）則在眾院提出伴隨法案。
外傭已經成為很多香港家庭不可缺少的一員，惟外傭中介公司良莠不齊。消委會昨日公佈，有中介公司在視像會議面試過程中造假，透過翻譯向女傭「通水」，幫助女傭扮懂得廣東話。另外，中介所謂的「百分百退款」，亦受到...
2019-05-16
中美第十一輪談判結束後，雙方宣佈互徵關稅，而昨日美國總統特朗普表示仍然憧憬與中方達成協議；而美國財政部宣佈努欽會於短時間內訪華，預料會與中方官員進行另一輪的磋商，中國外交部並未證實消息。 中美經過十一輪的磋商之後，貿易戰正式升級，美國總統特朗普日前接受訪問時大吹暖風表示，美國與中國貿易的談判沒有破裂，只是出現了一些小爭執，相信在適當的時機雙方便會達成協議，他續指，美國多年來受到中國不公平對待，但美國處於強勢，總會勝出，雖然與國家主席習近平的關係非常好，但除非是對美國有利的協議，否則他不會簽署；而他亦呼籲聯儲局啟動減息程序以應付中國降準，不過，美國紐約儲行行長威廉斯及堪薩斯城...
2019-05-16
法國印象派大師莫內（Claude Monet）經典名畫《乾草堆》（Meules）系列其中一幅畫作，周二在紐約蘇富比拍賣，結果以一億一千零七十萬美元（八億六千六百八十七萬港元）天價成交，刷新個人作品最高價紀錄，亦成為史上首幅在拍賣場衝破一億美元（七億八千萬港元）大關的印象派畫繪畫，以及名列拍賣史上第九貴的畫作。 這幅《乾草堆》於一八九○年完成，拍賣過程一度十分激烈，在逾八分鐘的競拍時間裏，至少七名競拍者參與出價。最終投得此畫的是坐在房間後方的一位女買家，目前她的具體身份還不得而知。 莫內於一八九○年至一八九一年在法國諾曼第區的吉維尼（Giverny）家中繪製二十五幅《乾草堆》...
2019-05-16
市區地供應有限，故受財團追捧，其中啟德第4C區4號商業地皮，於上周五截標後昨日公佈結果，由高銀以逾111億奪得，以可建樓面86.3萬方呎計算，每呎樓面地價為12888元，高於市場估值上限。 樓面呎價1...
2019-05-16
美國零售數據及工業生產表現欠佳，拖累美股早段最多下挫190點。惟其後有報道指，美國總統特朗普計劃將汽車關稅推遲最多半年，美股隨即轉跌為升，杜指一度倒升164點，見25696點；納指升32點，見7766...
2019-05-16
FC洛杉磯延續上季強勢，本輪前以廿七分高踞西岸榜首，總成績亦是美職廿四隊之冠。而該隊累積十二球於射手榜領放的前鋒卡路士韋拿，揚言周四聯賽定要延續腳風，領軍主場擊退近況回落的FC達拉斯！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早10:00直播） 上季首次參戰美職的FC洛杉磯，即以五十七分成為西岸季軍，今季成績更上一層樓，開季十二輪豪取八勝三和一負佳績，累積廿七分暫列總成績第一位。該隊教練巴特利滿意道︰「我為麾下球員感到驕傲，他們每戰均交足水準，絕對配得上目前的成績。」 韋拿神射手領放 球隊今季成績穩步上揚，全因火力可靠，十二輪轟入廿九球，...
2019-05-16
韓國現代上周末在九龍塘又一城，首展新一代Santa Fe七座四驅車，豪華氣派大幅提升，加上三十餘萬元起的相宜售價，吸引不少家庭人士入市。文、圖：彭志揚 全新大改款Santa Fe造型耳目一新，...
2019-05-16
《第72屆康城影展》於香港時間昨日凌晨正式揭幕，鞏俐、昆凌等一眾華裔女星現身紅地氈，一臉Cool爆的鞏俐穿上白色透視晚裝，很有氣勢。不過同場加映大量內地網紅及奀星亂入，曾在《延禧攻略》演丫環的施予斐更...
2019-05-16
「打官司令人身心俱疲，動用資金又多，我一直不鼓勵人打官司！」海天堂創辦人兼集團主席吳耀明博士（圖右）雖然是這樣說，但他卻為自己的心血海天堂打了一場漫長的官司，他說：「我覺得做人不可以輸名譽，我沒有做不...
2019-05-16
上周六舉行的港澳盃再次由港隊馬包辦三甲，情況跟近屆不同的是，第四名由澳門馬 「珍珠勁旺」取得，此駒也是早前在三月舉行的澳港盃一役，五匹澳門馬中表現最佳的一駒。 「珍珠勁旺」是上屆澳門打吡冠軍，服役以來，單論草地賽績，十七戰全入三甲，可算是澳門現役馬中的優質新血。剛戰在港澳盃陣中，鞍上人查維斯的發揮已無懈可擊，結果仍不敵三匹當打的港隊馬。再看近年這項港澳埠際賽即港澳盃及澳港盃的賽果，可知澳門馬雖受讓十五分，但平均競爭力實遠遜於港隊馬。 以往在澳門舉行的澳港盃，由於跑道是天然草，天雨時場地會很快會起變化。這樣的話，偶爾會看到澳門馬藉場地之利獲點甜頭。然而在香港舉行的港澳盃，沙網...
2019-05-16