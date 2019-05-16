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通俄門聽證會 特朗普長子允出席

2019-05-16 列印
　　美國總統特朗普的長子唐納德同意出席參議院情報委員會聽證會，就俄羅斯被指干預美國二○一六年大選的事，再度作供。雙方已達成協議，聽證會於六月中以閉門形式舉行。今次是唐納德第二次向該委員會作供，議員們希望他對特朗普競選團隊三年前與俄方人員接觸的過程，就他所知的作出澄清。

　　雖然「通俄門」醜聞獨立檢察官米勒月前已向司法部提交了完整的調查報告，指沒有實質證據證明特朗普競選團隊私通俄羅斯干預美國大選，但參議院情報委員會仍繼續進行本身的調查，並於上周向唐納德發出傳票，要求他再度出席聽證會。唐納德初時答應閉門作供，但後來又以不明的理由作出拒絕，周二雙方達成協議，唐納德答應於六月中出席聽證會。

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