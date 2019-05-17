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白思豪宣佈參與明年總統大選

2019-05-17 列印
　　美國艾奧瓦州一名高級民主黨成員透露，紐約市長白思豪（圖中）定於周四早上，正式宣佈加入戰團，參加明年的總統大選。換言之，在民主黨初選中角逐提名資格的參選人將會增至二十三人，戰況十分激烈，白思豪於昨早接受美國廣播公司（ABC）訪問，正式宣佈參選的決定。他隨即會馬上出發，前往艾奧瓦州和南卡羅來納州進行競選活動。現在距離民主黨第一場初選投票日還有大約九個月。

　　白思豪在二○一四年當選紐約市長，是三十多年來第一位成功連任的民主黨籍紐約市長，他花了數個月時間考慮，又去過會率先舉行初選的州份包括艾奧瓦州和新罕布什爾州訪問，最後決定「去馬」。他擔任紐約市長期間，公眾對他的表現有讚有彈，當地治安大有改善，兇殺案數字偏低，去年再度下降。

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