德國餅乾集團太子女 對二戰言論公開道歉

德國餅乾集團 Bahlsen的太子女韋雷娜（Verena Bahlsen）指該公司在上世紀納粹統治期間強逼人做苦工「不是一件錯事」，多人對此表達不滿和憤怒，韋雷娜其後承認失言，公開道歉。



在二次大戰期間，集團曾勞役大約二百人，強迫他們替集團做苦工，但韋雷娜認為當時的做法無錯，她接受本周出版的《圖片報》訪問時稱：「那是我出生之前發生的事，我們有支付薪酬給那些工人，我們對待他們很好。」訪問刊出後，韋雷娜受到各方抨擊。政界人士指她言論不當，有網民發起杯葛集團的產品，韋雷娜周三發表聲明稱：「我沒有經過深思熟慮擴大這場爭論，是我的錯。我為此道歉。」她表示，有必要加深認識該集團的歷史。



