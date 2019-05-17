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俄羅斯第三天爆示威 數百防暴警包圍公園

2019-05-17 列印
　　俄羅斯第四大城市葉卡捷琳堡的市民連續第三天上街示威，抗議當局計劃在市內一個公園內興建一座天主教堂。數千人周三晚響應號召，參加集會，表達訴求。當局派出數以百計防暴警察包圍公園，高度戒備，氣氛緊張。

　　據悉，工程獲當地兩個大型工業集團資助，並獲葉卡捷琳堡市政府支持。

　　反對者說，在市中心興建大型建築物，剝奪了市民的綠化和休閒場地；克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，克宮全面信任地方政府，相信當地有關部門可以有效地控制民間抗議活動。他指過去數天的示威和集會未經批准，違反俄羅斯法例。

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