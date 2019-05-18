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冀尋求領袖直接對話 ﻿特朗普：﻿﻿美不欲與伊朗開戰﻿

2019-05-18 列印
　　波斯灣局勢持續緊張，美軍近日加強在中東部署，以應對伊朗的威脅。但有美國官員透露，總統特朗普曾對高層幕僚表明，希望與伊朗直接對話代替開戰。

　　國會眾議院議長佩洛西周四則表明，特朗普政府對伊朗可能採取的任何軍事行動，都需要國會批准，而特朗普周四在白宮會見到訪的瑞士聯邦主席毛雷爾前，表明不希望和伊朗打仗，《紐約時報》引述多名匿名官員報道，特朗普周三在白宮內部會議上也向署理國防部長沙納漢表明，他不想與伊朗發生戰爭。

　　隨著近日美國和伊朗關係持續緊張，國會民主黨人擔心國家安顧問博爾頓會將美國帶入與伊朗的軍事衝突。包括共和黨議員在內的多名國會議員要求特朗普政府就「伊朗威脅」向國會作詳細說明，在得到國會批准前不得擅自行動。

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