六十九歲的黑田俊美就是其中一位，她就像是母親駕輕就熟，輕鬆掌握小朋友喜愛的口味，熟記廚房每樣器具的位置，做出一道道料理，但她與「家人」一點血緣關係都沒有，她的真實身份其實是「出租媽媽」。黑田俊美表示：「我要配合這個家，完成每件家務。」
七百港元上門服務 日本興「出租媽媽」
六十九歲的黑田俊美就是其中一位，她就像是母親駕輕就熟，輕鬆掌握小朋友喜愛的口味，熟記廚房每樣器具的位置，做出一道道料理，但她與「家人」一點血緣關係都沒有，她的真實身份其實是「出租媽媽」。黑田俊美表示：「我要配合這個家，完成每件家務。」
別了大師 貝聿銘辭世 經典建築不朽
美籍華裔建築大師貝聿銘，周四在美國紐約曼克頓一間醫院離世，享年一百零二歲。貝聿銘作品遍佈全球，包括巴黎羅浮宮的玻璃金字塔、香港中銀大廈等。環境局局長黃錦星、香港建築師學會前會長陳沐文，以及台灣文化部均...
2019-05-18
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貿戰磋商11輪毫無寸進 《人民日報》列美兩大罪狀
中美貿易戰未有緩和跡象，美國商務部宣佈把華為列入黑名單，《人民日報》昨日隨即就中美貿易戰發文指貿戰的升級是源於美方的兩大罪狀，同時文章亦再次強調中國的既定立場，「不願打，但也不怕打，必要時不得不打」而磋商十一輪而毫無寸進，責任完全在美方。 《人民日報》昨日以《沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐》為題發表評論而於文章中更點名列出美國的兩大罪狀，分別是「漫天要價」及「唯我獨尊」，而美方的朝三暮四正是雙方談判失敗的主要原因，文章指雙方原本於去年五月就已經達成貿易協議，但未及十天即「公然違背雙方共識，撕毀協議再度挑起紛爭」而取消全部加徵關稅、貿易採購要符合實際、改善文本平衡...
2019-05-18
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冀尋求領袖直接對話 特朗普：美不欲與伊朗開戰
波斯灣局勢持續緊張，美軍近日加強在中東部署，以應對伊朗的威脅。但有美國官員透露，總統特朗普曾對高層幕僚表明，希望與伊朗直接對話代替開戰。 國會眾議院議長佩洛西周四則表明，特朗普政府對伊朗可能採取的任何軍事行動，都需要國會批准，而特朗普周四在白宮會見到訪的瑞士聯邦主席毛雷爾前，表明不希望和伊朗打仗，《紐約時報》引述多名匿名官員報道，特朗普周三在白宮內部會議上也向署理國防部長沙納漢表明，他不想與伊朗發生戰爭。 隨著近日美國和伊朗關係持續緊張，國會民主黨人擔心國家安顧問博爾頓會將美國帶入與伊朗的軍事衝突。包括共和黨議員在內的多名國會議員要求特朗普政府就「伊朗威脅」向國會作詳細說明...
2019-05-18
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意堤開放式戶520萬入場
香港興業旗下的愉景灣意堤，3月起以招標形式推盤，至今累沽45伙，發展商日前向傳媒開放現樓示範單位，並首次以價單形式推出57伙，下周二（21日）以先到先得方式開售，開放戶折實520萬入場。 香港興業國際...
2019-05-18
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A股現走資潮 恒指失守牛熊線
中美貿易戰升級，人民幣貶值壓力續增，跌穿多個關口，昨日中間價連跌第七日並創今年新低，加上外資加速「逃亡」撤離A股，市場投資情緒轉淡，拖累中港股市向下，恒指先後失守100天線（28198）及250天線（27974），低見27909點，創2月15日以來新低，收報27946點，插328點；全周挫603點，兩周勁瀉2135點。 中移港鐵逆市上升 大市交投重上千億，成交1024億元。藍籌股僅4隻錄得升幅。昨日除息的騰訊（700）領跌大市，挫2.4%，收報355.8元；平保（2318）跌2.8%，報86.95元；滙控（005）跌0.8%，報65.55元，三股合力質低恒指145點。反觀中...
2019-05-18
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本土三冠王尾關 藍月接「福」
曼城只要今晚在溫布萊球場上演的英格蘭足總盃決賽擊敗屈福特，連同已摘下的聯賽盃和英超錦標，便可成為史上首支本土三冠王。陣中隊長高柏尼季尾約滿，今仗或是其十一年藍月生涯最後一仗，難怪他豪言領軍大勝捧盃創歷史，一於支持他們讓球主客和讓兩球「主勝」。 （無線85、myTV Super306台周日凌晨0:00直播） 今屆已稱霸聯賽盃和英超的曼城，還差足總盃最後一關便可成為史上首個本土三冠王。領隊哥迪奧拿豪言：「在英格蘭從沒有球隊可以做到這壯舉，今次我們有機會挑戰，一定要十分專注去完成任務。大家已準備就緒，今仗會比之前踢得更出色。」 高柏尼「終戰」望捧盃 今仗亦可能是中堅高柏尼...
2019-05-18
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抵價旅行裝備 入手攻略
旺角MOKO新世紀廣場由即日至5月31日舉行購物祭，場內近九十個商戶均推出特定優惠，其中有商戶的行李箱以低於三折發售，如打算外出旅遊，可以趁機掃平貨了。由即日至5月31日舉行的MOKO購物祭，可說是全...
2019-05-18
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獲頒Women of Hope殊榮 謝玲玲：以慈善作畫畫動力
第六屆Women of Hope（WOH）周年籌款午宴昨日在金鐘舉行，為香港港安醫院基金籌得超過600萬元善款，用以協助弱勢癌症患者。大會於席間向八位不同界別的女士頒發「WOH Awards 2019」殊榮，表揚她們令人鼓舞的成就，八位得獎女士包括謝玲玲、梁唐青儀、郭羅桂珍、何超鳳等。何林恬兒到場見證媽咪謝玲玲獲獎，她表示一直視媽咪為偶像，為她感到驕傲。 謝玲玲、何林恬兒、梁唐青儀、郭羅桂珍、何超鳳、何超瓊、何鍶珩、薛芷倫、邱李茂琪等，昨日均有出席在金鐘舉行的第六屆Women of Hope（WOH）周年籌款午宴，何超瓊即場捐出50萬元支持善舉。 謝玲玲獲大會頒發藝術與文化...
2019-05-18
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巴士的點評——中國在貿易談判中的反制核彈
美國總統特朗普顯然有點急，加徵了二千億美元中國貨品關稅之後，又馬上以國家進入緊急狀態為由，指令美國公司不可以購買華為產品，加大力度向中國施壓。而中國除了向六百億美元美國貨品加徵關稅報復之外，暫時未有重磅的招數還擊。 美國媒體羅列了多種中國可能作出的反制手段，從仿效美國禁止購買部份美國公司產品，發動國人的愛國情緒去抵制美國貨，到沽出美債等等。在上述這些反制的手段當中，沽出美債是核彈級的手段。 據最近的數字顯示，中國在三月減持了二百零五億美元的美國國債，中國的美國國債的持有量已降低至一點一二萬億美元。雖然事情在三月發生，外界仍然認為是中美貿易糾紛的結果。把時間拉長一點看，從去年...
2019-05-18
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頭號目標——依斯堅不能小覷
第一場五班一二○○米。「依斯堅」在上季661場次是本身第二次出賽且初跑千四米，難度極高，最後竟可後上如飛跑第三，當然吸引了不少眼球。不過自此仗之後，此駒不但一直未勝，甚至連三甲都未跑過，無可否認，其實力並非想像般高。不過縱使如此，今仗仍有一吼的價值。 首先，「依斯堅」在今季259場次跑四班千六米，除去沒幫助的頭罩之餘，更重配上季上名功臣郭能，肯定是存心出擊。而事實上，該仗此駒出閘利落之餘，前速也是前所未見咁好，跑法可肯定是搏殺格，可惜不幸地遇上該仗只有「浪漫鐵人」單騎領放，令「依斯堅」即使走二疊都未能取得遮擋，在全程要望空之下，跑至最後二百米便力弱，再因有擠阻而輸遠。經此敗...
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