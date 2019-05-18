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七百港元上門服務 日本興「出租媽媽」

2019-05-18 列印
　　日本近年興起「出租媽媽」服務，最平更不到一萬日圓，即約七百一十七港元，就可以出租「媽媽」到府煮飯洗衣照顧小孩，更會用像親人一般的方式說話。

　　六十九歲的黑田俊美就是其中一位，她就像是母親駕輕就熟，輕鬆掌握小朋友喜愛的口味，熟記廚房每樣器具的位置，做出一道道料理，但她與「家人」一點血緣關係都沒有，她的真實身份其實是「出租媽媽」。黑田俊美表示：「我要配合這個家，完成每件家務。」

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