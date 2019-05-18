  • 2019年5月18日 星期六
  • 29º
  • 87%
熱門： 貝聿銘攞假攻略鞏俐逃犯條例老人院

日報新聞 > 國際

英國烏龍侍應好酒平賣

2019-05-18 列印
　　英國一家高級餐廳一名侍應擺烏龍，誤將一支價值四千五百鎊的Chateau le Pin Pomerol 2001極品佳釀，當成僅值二百六十鎊的紅酒奉客。

　　餐廳事後在Twitter大方分享這宗意外：「希望那位意外品嚐到『Chateau le Pin Pomerol 2001』的食客當晚吃得愉快；同時希望那位意外益食客的侍應振作。」；餐廳其中一位創辦人貝克特（Will Beckett）表示，不會怪責那名侍應，相信對方只是偶然犯錯。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd