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文翠珊提改良脫歐方案 換工黨支持

2019-05-20 列印
　　英國首相文翠珊在下台前進行最後一搏，令脫歐協議闖關成功。她周六表示，將以「改良式包裝方案」向國會提出「大膽提議」，希望爭取到國會議員支持。文翠珊與歐盟達成的脫歐協議草案已三度遭國會下議院否決，預定六月初第四度闖關。

  文翠珊上周四已表示，無論闖關是否成功，她都同意在脫歐案付諸表決之後，訂出自己下台的時間表。

　　她在《星期日泰晤士報》撰文表示「當脫歐協議向國會議員提交時，會是一項全新的大膽提議，是改良了的包裝方案，我相信會贏得新的支持。」報道又指，文翠珊將針對法案的更新部份與內閣同僚磋商，力求能贏得跨黨派議員的支持。據報，她同意於勞工權益方面向工黨作出讓步，以換取工黨支持議案。

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