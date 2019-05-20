文翠珊提改良脫歐方案 換工黨支持

我們向來努力公平對待家中子女，但無論多警覺，總會因為長女是「大家姐」，有時不自覺地對她衍生不切實際的期望。 當我陪幼子午睡，女兒會在客廳獨自玩耍。但間中，她會因為種種原因而走進睡房，吵醒弟弟。我的即時反應往往是生氣，並想向她訓話。 可是轉念一想：她才剛四歲，期望一個四歲孩子天天在客廳自娛兩小時，並克制「吵醒弟弟陪她玩」的欲望，是要求太高吧。於是，我會問她：「怎麼了？你害怕嗎？還是悶了？」 她的身高也令人傾向忘記她的年歲。她與六歲的表姊平頭，二人同行時她總是落後於表姊。 我姊姊見狀說：「我起初以為她扭計，不肯好好地走路，但後來才想起，我女兒小時候也走得很慢。由於你女兒長得高，...

2019-05-20