﻿時代廣場廣告牌 無故起火惹人疑

事發於當地時間下午三時左右，行人紛紛舉機拍下當時情況，可見SKYY廣告牌邊緣起火，雖然廣告仍在播放，但電子顯示屏局部熄滅，當局派出大批消防員救火並搜查大廈，事件中無人傷亡，火勢也沒有波及大廈，紐約市消防局發言人說，火勢於下午三時五十八分受到控制，但目前還不清楚起火原因，廣告牌亦已關掉。
據了解， SKYY是下月紐約舉行同性戀維權遊行活動「世界驕傲」及慶祝爭取同志權益的「石牆暴動」事件五十周年紀念的其中一個贊助商。
八鄉發生直升機空難。一架屬私人公司的直升機，昨傍晚飛過嘉道理農場上空期間突然急墮，墜落農場山坡上。有目擊者形容直升機在空中解體，隨即起火及傳出多次爆炸聲。逾百名消防救護員趕至現場，約一小時後撲滅機上火...
2019-05-20
中美貿易戰下的犧牲品華為昨日宣佈向美國作出負隅頑抗，主席任正非於華為總部接受日本媒體訪問時表示，批評美國將華為列入貿易黑名單的做法，強調華為毋須依賴美國生產的晶片，若果美方繼續採取針對措施，不排除撤出美國市場。而早前有消息指聯想集團暫停向華為供貨，惟遭聯想否認。 任正非受訪時指，美國把華為列入黑名單的做法荒謬，而自貿易戰爆發以來公司的確感受到來自美國的壓力，華為今年的業績亦受影響，不過，公司亦已做好準備，未來將繼續發展自主開發的晶片，故此，即使高通等美國公司不再向華為提供晶片及半導體亦無礙華為的穩步發展，而未來即使美國邀請，亦未必會再落户美國。 另外，他續指華為不會...
2019-05-20
教宗方濟各在羅馬會見外國記者時，闡述了新聞記者應有的專業素養，強調「謙卑的記者是個自由的記者」，他表示新聞是反擊仇恨、偏見及假新聞的重要工具，傳媒應為無聲者發聲，他特別以羅興亞人及雅茲迪人作為例子，促請記者不要為點擊率而作出歪曲事實的報道，席間他亦向記者提出幾點建議。 教宗於周六在梵蒂岡接見駐意大利外國記者協會約四百名成員時，勉勵他們「把真相和正義奉為行事準則，好讓傳播真正成為建設性的工具」，他續指「謙卑的記者是個自由的記者，不受條件所束縛，沒有先入為主的觀念，而且勇氣十足。自由需要勇氣。」他特別提到羅興亞人及雅茲迪人情況，需要傳媒繼續報道；他亦為全球因報道新聞而死亡的記者...
2019-05-20
香港興業旗下的愉景灣意堤，3月起以招標形式推盤，至今累沽45伙，發展商日前向傳媒開放現樓示範單位，並首次以價單形式推出57伙，下周二（21日）以先到先得方式開售，開放戶折實520萬入場。 香港興業國際...
2019-05-18
上周中美貿易談判陷入僵局，現尚未確定下輪的談判日期，消息拖累美股，三大指數上周五受壓，第一上海首席策略師葉尚志表示，港股最近壓力會比較大，短期而言是調整格局為主，而且人民幣近期走弱，市場氣氛會比較波動...
2019-05-20
拉素季尾狀態火熱，不同賽事近五場四勝，包括上周三意大利盃決賽2:0擊敗阿特蘭大封王。陣中射手祖亞昆哥利亞又近況着火，今晚意甲主場有力領軍在不擅客戰的博洛尼亞身上全取三分，主勝無問題。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:30直播） 各戰線近五戰四勝一負之餘，拉素上周三更捧走意盃奪下季歐霸入場券。本輪前位列意甲第八的拉素餘下賽事無欲無求，但進攻中場路爾斯阿拔圖揚言不會就此鬆懈︰「本季只剩餘兩場聯賽，己隊希望一直贏下去。」 鋒線彈藥充足 要贏，藍鷹幸有前鋒祖亞昆哥利亞已經各賽事連續兩場士哥，身後還有中場米連高域沙域復出提供彈藥，...
2019-05-20
為迎接8K新世代，Samsung派出QLED 8K Q900R系列迎戰，除了量子點技術提升畫質，內置Quantum AI處理器更會自動將訊源升頻至8K，加上新版Bixby語音助理，影視體驗全面邁向智能...
2019-05-20
現年38歲的姚子羚昨日驚爆跟已婚夜店董事Raymond Young拍拖八個月，子羚更認識男方的太太蔡宛珊（Sarika），子羚傍晚親自現身闢謠，強調是於男方稱分居後才展開交往，而兩人已分手變回朋友，強...
2019-05-20
我們向來努力公平對待家中子女，但無論多警覺，總會因為長女是「大家姐」，有時不自覺地對她衍生不切實際的期望。 當我陪幼子午睡，女兒會在客廳獨自玩耍。但間中，她會因為種種原因而走進睡房，吵醒弟弟。我的即時反應往往是生氣，並想向她訓話。 可是轉念一想：她才剛四歲，期望一個四歲孩子天天在客廳自娛兩小時，並克制「吵醒弟弟陪她玩」的欲望，是要求太高吧。於是，我會問她：「怎麼了？你害怕嗎？還是悶了？」 她的身高也令人傾向忘記她的年歲。她與六歲的表姊平頭，二人同行時她總是落後於表姊。 我姊姊見狀說：「我起初以為她扭計，不肯好好地走路，但後來才想起，我女兒小時候也走得很慢。由於你女兒長得高，...
2019-05-20
田泰安於周五早上試閘後會離港前往新加坡，翌日會在克蘭芝馬場策騎「星洲司令」出戰克蘭芝一哩賽，故此周三晚在谷中作離港前最後一戰，鬥志必堅望贏馬壯行色。事實上自本月八日刑滿復出以來，田泰安已連續四個賽日有...
2019-05-20