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﻿時代廣場廣告牌 無故起火惹人疑

2019-05-20 列印
據外媒報道，美國紐約地標時代廣場一個大型戶外電子廣告牌，上周六突然起火，用來宣傳SKYY伏特加的廣告牌一側無故起火焚燒，當局接報後迅速趕到撲熄，幸無人傷亡。

　　事發於當地時間下午三時左右，行人紛紛舉機拍下當時情況，可見SKYY廣告牌邊緣起火，雖然廣告仍在播放，但電子顯示屏局部熄滅，當局派出大批消防員救火並搜查大廈，事件中無人傷亡，火勢也沒有波及大廈，紐約市消防局發言人說，火勢於下午三時五十八分受到控制，但目前還不清楚起火原因，廣告牌亦已關掉。

　　據了解， SKYY是下月紐約舉行同性戀維權遊行活動「世界驕傲」及慶祝爭取同志權益的「石牆暴動」事件五十周年紀念的其中一個贊助商。
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