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美黑人富豪為學生還三億元學貸

2019-05-21 列印
　　美國慈善家周日在喬治亞州亞特蘭大一所大學的畢業禮上宣佈，為該校今屆所有畢業生清還學生貸款，即時獲得台下畢業生們起立鼓掌。涉及的金額估計高達四千萬美元（三億一千萬港元）。

　　這位靠科技投資置富的黑人億萬富豪史密斯（Robert F Smith），在只招收黑人男生的莫爾豪斯學院（Morehouse College）畢業禮致辭時，作出這個驚人宣佈。

　　他指着台下戴學士帽、身穿黑色畢業服的學生說：「二○一九年畢業生，算我的！我的家族將撥款替你們付清學貸。」

　　台下近四百名將會受惠的畢業生在肯定自己沒有聽錯之後才起立拍掌歡呼。史密斯接着指，知道這一切都會是值得的，他們會把善舉繼續傳下去，幫助改善更多非裔美國人的生活；校方發言人指出，這是這所傳統黑人大學收到有史以來最大的禮物。

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