大數據猜口味 釀AI威士忌

人工智能（AI）進入新里程，有釀酒廠與微軟及科技公司三方合作，推出全球第一款由AI製造出來的威士忌，這款AI生產的威士忌，由瑞典威士忌釀酒廠Mackmyra及微軟跟一家名為Fourkind的科技公司三方合作而成，微軟扮演了一個相當重要的角色，它靠着自家的AI開發了新技能，結合了陳年橡木桶來產生獨特的威士忌風味。



尚未命名的金黃色威士忌被形容為帶點果味、橡木味及少許鹹味的佳釀威士忌，已經引起外界關注，AI沒有味蕾，只能靠大數據的參數來猜測要怎樣製作才會有最好喝的威士忌，這樣的做法令許多喝傳統釀酒的民眾評價兩極。



根據微軟的說法，由微軟Azure雲端及Azure認知服務提供Mackmyra酒廠的機器學習模型，採用現有配方、銷售數據，以及客戶喜好；讓AI透過大數據從超過七千萬個方式及口味中挑選出來製作，其中包含了要挑選倉庫中的哪種類型酒桶，製作高品質的威士忌。



