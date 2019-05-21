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日暴雨成災 宮崎逾九千人避難

2019-05-21 列印
　　日本九州南部受暖濕氣流影響，從周一開始降暴雨。其中宮崎縣僅一小時內，降雨量就達八十一點五毫米，四天降下逾四百二十毫米雨量，超過往年五月整月的雨量，宮崎縣逾九千人已接到避難指示，由於鋒面移動，西日本及東日本也可能出現暴雨。

　　氣象廳預測，由今日早上開始二十四小時內，四國及近畿地區降雨量預料會高達二百毫米，東海地區則達一百八十毫米，九州南部亦有一百五十毫米，自上周五起，宮崎縣日南市的深瀨地區降雨量累積已超過四百二十毫米，比往年整個五月的降雨量還要多，其他地區也都降下大雨。

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