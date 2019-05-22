消防救女一命 美婦捐腎報恩

美國明尼蘇達州一名女子向一名消防員捐出一個腎臟，因為這名消防員曾救過她的女兒。這名叫邦迪（Becca Bundy）的母親二○一六年八月某個晚上打電話報警，指一歲女兒哈德利在家中癲癇發作。當時接受過急救訓練的消防員考克斯接報到場，在救護車抵達前，成功穩定小女孩的情況。



兩年後，即去年十月，考克斯患了末期腎病，急需別人捐出腎臟救命。邦迪在一個籌款活動上重遇考克斯，得悉情況後，便提出幫忙。當她得悉血型和考克斯吻合，二話不說，便答應捐出一個腎臟給他。 六十六歲的考克斯最終於今年二月接受手術，移植邦迪捐出的一個腎臟。手術順利，兩人都情況良好，並在康復中，現時彼此都視為家人看待。







