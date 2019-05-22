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料2022年啟用 日迪士尼建《魔雪奇緣》園區

2019-05-22 列印
　　日本東京迪士尼宣佈，迪士尼海洋將擴建增設第八個主題園區，新建以迪士尼動畫《魔雪奇緣》等作為主題的遊樂設施，而新主題園區名稱為Fantasy Springs，預定二○二二年啟用。

　　迪士尼海洋即將投入約二千五百億日圓（一百七十七億六千四百萬港元）打造的新主題園區新建迪士尼動畫《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》及《小飛俠》、等主題的四個遊樂設施；並會有新的購物及餐飲店進駐，透過今次擴建工程，迪士尼海洋園區範圍將擴大約兩成；擴建工程總經費將投入約三千四百億日圓（二百四十一億五千八百萬港元），是迪士尼海洋從二○○一年開園以來最大規模的投資。

　　營運東京迪士尼度假區的日本東方樂園公司，周二為新主題園區舉行動工典禮。東方樂園公司會長加賀見俊夫說，這將成為一個可以讓遊客大感滿足的主題園區。

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