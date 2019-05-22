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澳男持普通探測器 掘49安士金塊值逾55萬

2019-05-22 列印
　　澳洲一名男子手持金屬探測器，在礦業重鎮卡爾古利發現一塊重達四十九安士，市值估計達五十四萬八千港元的金塊，雖然當地常有人掘獲金塊，但重量一般少於半安士。

　　淘金設備銷售商及黃金估價商Finders Keepers Gold Prospecting上周三在社交網站上傳了金塊的照片，稱它是由公司一名顧客在距離地面約四十五厘米下尋獲，負責人庫克表示，這名顧客是有豐富「掘金」經驗的當地人，他當時「笑容滿臉，拿著那塊金進來給我看」，他指，發現有幸運成份，因為這種重量的金塊的出土，在當地一年只有幾次，通常需要藉助大型勘探機器。

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