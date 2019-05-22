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法院令復駁儀器 法國植物人再活一次

2019-05-22 列印
　　法國一名男子十一年前遇上車禍變成植物人，妻子和部份兄弟姊妹主張關掉他的維生儀器，讓他結束生命，但父母反對，雙方對簿公堂。醫生本來已於周一開始停止療程，拔走其維生儀器，但數小時後巴黎上訴法院卻下令要恢復接駁維生儀器延續他的生命，以等候聯合國殘疾人權利委員會的覆核，四十二歲男子朗貝爾（Vincent Lambert）本來是一名精神科護士，因駕駛電單車出意外，腦部嚴重受損，四肢癱瘓，過去十一年，他可以毋須儀器協助，可以自行呼吸，大部份時間對外界的事物全無反應。

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