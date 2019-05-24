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Nike限量版新波鞋 疑挪用傳統民族刺繡圖

2019-05-24 列印
　　著名體育服裝及用品公司Nike原定推出一款限量版新球鞋，加入獨特的圖案設計，向波多黎各致敬。但中美洲巴拿馬的庫納雅拉族原住民提出反對，指該公司擅自挪用他們的傳統民族刺繡圖案。Nike最終決定收回這款新球鞋。

　　該個原住民組織指責Nike未經許可，挪用受保護傳統民族刺繡圖案。該公司已作出道歉。那款名叫為「空軍一號Low波多黎各」限量版球鞋原定於六月推出發售，現在決定取消。

　　庫納雅拉族原住民主要聚集在加勒比一帶的低窪地區，是巴拿馬七個原住民族群的其中之一，而庫納雅拉族原住民的代表律師表示，他們不僅只要求Nike取消出售該款新球鞋；並要求該集團作出賠償。

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