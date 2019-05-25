  • 2019年5月25日 星期六
  • 27º
  • 88%
熱門： 居屋逃犯條例華為庇護文翠珊

日報新聞 > 國際

35萬成交 天價夕張蜜瓜！

2019-05-25 列印
　　北海道夕張市出產的蜜瓜周五進行年度首次拍賣，也是進入令和新年代後首拍，最後由一家飲料公司以五百萬日圓（三十五萬七千港元）投得兩個最頂級的蜜瓜，創下夕張蜜瓜史上最高成交價錢。交價。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd