華倫西亞今季在西甲和歐霸都取得不俗成績，今晚西班牙盃決賽在西維爾比亞馬林中立場挑戰巴塞隆拿，前鋒辛迪文拿揚言要捧盃贏獎金完美休季，更賀球會百周年紀念。有鑑於蝙蝠軍團本季對賽不落下風，對手又陣容不整，故今仗一於扒冷博前者客勝。（香港時間周日凌晨3:00開賽） 今季華倫西甲得殿軍獲來季歐聯入場券，歐霸又殺入四強，消息指班主林榮福承諾，只要今晚奪冠，便會向各球員發放額外獎金激勵士氣。雖然巴塞貴為聯賽盟主，但蝙蝠軍團今季兩循環對壘先後打成1:1和2:2平手。 華倫前鋒辛迪文拿在今屆西盃上陣五場入四球，臨近季尾更愈戰愈勇，不同賽事近四場貢獻入球和助攻各三。今年正值華倫創會一百...

2019-05-25