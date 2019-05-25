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NASA重返月球

2019-05-25 列印
　　美國太空總署周四公佈送太空人上月球的詳細時間表。NASA將重返月球的計劃定名為「阿耳忒彌斯」（Artemis），署長布里登斯坦證實，第一次發射任務會在二○二○年進行。

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