  • 2019年5月25日 星期六
  • 27º
  • 88%
熱門： 居屋逃犯條例華為庇護文翠珊

日報新聞 > 國際

fb半年刪30億個假帳戶 網上散播失實言論趨增

2019-05-25 列印
　　全球最多人使用的社交網站facebook周四發表最新一份《社區標準執行報告》，證實由去年十月至今年三月的半年內，公司共刪除超過三十億個假帳戶，其中二十二億個假帳戶是在今年一月至三月期間移除的。

　　報告中指出，發現此類被人濫用的假帳戶有急劇上升的趨勢，公司估計，每月二十四億個活躍用戶當中，有大約一億一千九百萬個是虛假的，比起上一份半年報告中的百分之三至四為多，今次是該公司發表的第三份半年一次的同類報告，強調大部份此類假帳戶在創建後「數分鐘內」已被識穿及被剷除。

　　不過，上述數字反映出，公司應付此類假帳戶及在網上散播失實資訊的風氣時，要面對愈來愈大的挑戰。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd