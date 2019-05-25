fb半年刪30億個假帳戶 網上散播失實言論趨增

全球最多人使用的社交網站facebook周四發表最新一份《社區標準執行報告》，證實由去年十月至今年三月的半年內，公司共刪除超過三十億個假帳戶，其中二十二億個假帳戶是在今年一月至三月期間移除的。



報告中指出，發現此類被人濫用的假帳戶有急劇上升的趨勢，公司估計，每月二十四億個活躍用戶當中，有大約一億一千九百萬個是虛假的，比起上一份半年報告中的百分之三至四為多，今次是該公司發表的第三份半年一次的同類報告，強調大部份此類假帳戶在創建後「數分鐘內」已被識穿及被剷除。



不過，上述數字反映出，公司應付此類假帳戶及在網上散播失實資訊的風氣時，要面對愈來愈大的挑戰。



