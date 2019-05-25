「美國塔利班」提前獲釋 惹官員及911遺屬不滿

有「美國塔利班」之稱的男子林德（John Walker Lindh），二○○一年因協助塔利班與阿富汗美軍作戰而被俘入獄，判刑二十年。由於他在服刑期間表現良好，於周四在印第安納州一座聯邦監獄提前獲釋。有美國官員和「九一一」罹難者家屬大表不滿，總統特朗普亦曾企圖阻止他獲釋，但不成功。



現年三十八歲，協助塔利班與美軍作戰的林德，於二○○一年「九一一」恐襲事件後不到三個月被捕，當時引發美國群情洶湧，指應判他死刑，認為二十年的有期徒刑「判得太輕」國務卿蓬佩奧相信林德依然是威脅，提早獲釋令人憂慮，促請當局檢討相關政策。



林德在美國出生，二十歲到阿富汗加入塔利班，在二○○一年「九一一」恐襲後在阿富汗被捕，帶回美國受審，翌年因串謀殺害美國人等罪名，判監二十年。



