藍韜文加入角逐保守黨魁 七人問鼎

英國首相文翠珊日前宣佈辭任保守黨黨魁，引發一場黨魁爭奪戰，前脫歐事務大臣藍韜文及下議院保守黨前領袖利雅華等人周六相繼宣佈加入戰團，角逐黨魁之位，迄今宣佈競逐的人數增至七人，而前外相約翰遜、現任外相侯俊偉、前就業及退休保障大臣麥蔚宜等，已表明會參加黨魁選戰。



屬於脫歐派的藍韜文指他傾向英國在有協議下脫歐，但英國在十月限期前必須脫歐，如果歐盟拒絕讓步，他會在沒有協議下脫歐，他又指，他有相關經驗，會爭取更公平的脫歐協議。利雅華贊同藍韜文的立場，她說：「要在談判上取得成功，你必須要有心理準備要離場。」她指若有需要，會支持在沒有協議下脫歐，而利雅華是文翠珊三年前競逐黨魁時的唯一對手，但在最後階段退選。



保守黨黨魁選戰會在下月十日展開，會在七月底之前由全體大約十二萬黨員投票，選出新黨魁，並出任首相。



