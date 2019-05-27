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智利搗人蛇集團 起訴至少十疑犯藍韜文加入角逐保守黨魁 七人問鼎

2019-05-27 列印
　　智利搗破一個偷運人蛇集團，起訴至少十名疑犯，指他們與人蛇集團勾結，以每人五千美元（三萬五千港元）代價辦理旅遊簽證，把數百名華人偷運到智利。

　　智利外交部在聲明中證實，早前已針對二○一六年至二○一七年間人蛇集團的罪行進行調查，但聲明中並未提供進一步細節，當地防止罪行部副部長馬托雷利（Katherine Martorell）說這是智利有史以來最大的偷運人蛇網絡。據報在二○一六至二○一七年間，由人蛇集團非法偷運到智利的中國公民總共有三百八十一人。不到三十年間，智利移民人數增加六倍，從一九九二年的十一萬四千五百人，增至二○一八年的七十四萬六千四百六十五人。

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