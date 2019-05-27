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秘魯北部八級地震 暫未有傷亡報告

2019-05-27 列印
　　秘魯於當地時間凌晨二時四十一分（香港時間昨日下午三時四十一分）發生黎克特制八級地震，震央位於秘魯北部的莫約班巴省，震源深度約一百公里，當地有建築物外牆倒塌，民眾到街上躲避，今次的地震規模是今年最強的一次地震，鄰國巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾都感受到震動。在距離震央約一千公里的鄰國厄瓜多爾，民眾感受到劇烈搖晃慌忙走到戶外暫避，暫時未有傷亡報告。

　　香港天文台初步亦錄得於秘魯北部伊基托斯之西南約三百二十公里，發生黎克特制七點五級地震。

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