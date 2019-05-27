  • 2019年5月27日 星期一
  • 27º
  • 94%
熱門： 逃犯條例九龍灣居屋華為海之戀

日報新聞 > 國際

創127年紀錄 五月首現「猛暑日」 北海道熱辣辣 高溫39.5度

2019-05-27 列印
　　遊日要注意，受高氣壓籠罩的影響，日本全國各地放晴，氣溫飆升，其中北海道帶廣市周日上午錄得攝氏三十八點七度高溫，創北海道一百二十七年氣象觀測史上最高溫紀錄。其後，北海道佐呂間町周日下午錄得最高氣溫達三十九點五度，日本氣象廳表示，廣泛區域持續有暖空氣流入，高溫炎熱情形預料持續數天。

　　在北海道，東部的帶廣市錄得三十八點七度高溫，是北海道一百二十七年氣象觀測史上最高溫紀錄，池田町觀測到三十八點五度，佐呂間町與足寄町有三十八度，都創下當地氣象觀測史上的高溫紀錄。氣溫逾三十五度的日子稱為「猛暑日」，北海道是有氣象觀測紀錄以來，首度在五月觀測到「猛暑日」。　

　　日本氣象廳對各地發出注意高溫訊息，呼籲民眾要多補充水份，在戶外盡量避免日曬，在屋內要適當開冷氣，以防中暑。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd