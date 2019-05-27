瑜伽導師行山失蹤 奇蹟生還

夏威夷瑜伽導師兼物理治療師埃勒（Amanda Eller）本月初到當地森林遠足，失蹤十七天，搜救人員周六下午在深谷中發現她，她靠飲山水和吞食野果及飛蛾，在森林奇蹟生還。她被發現時營養不良、腿部骨折、膝關節半月板軟骨撕裂傷，皮膚還有曬傷及擦傷。



三十五歲的埃勒到茂宜島（Maui）的馬卡瓦森林保護區遠足，卻沒有如她預期地返回停車處，而是深入森林並失去聯絡。警方發現她的車停在遠足徑附近的停車場，為了增加尋獲她的機會，埃勒的好友在社交媒體創立「尋找埃勒」活動，他們懸賞五萬美元（三十九萬港元）尋人，籌款活動至今籌得七萬多美元，她的家人得以僱用直升機前往搜救，搜救人員周六下午在瀑布深谷的河牀旁發現埃勒。



