歐議會選舉結束 民粹勢力顯著增

歐洲議會選舉周日結束，投票率創二十年新高，長期主導歐洲政治的中間勢力失利，流失部份議席，但仍在議會中佔多數，民粹路線有顯著斬獲；極右政黨在歐盟的勢力亦增強，在法國等地佔優，可望贏得較多議席，歐洲議會共有七百五十一席，任期五年。這次改選，中間路線政黨，雙雙失利，中間勢力在歐洲議會佔據席位，將首次掉到五成以下，民粹政黨的議席，預測會顯著增加。



中間偏右的歐洲人民黨將繼續成為議會第一大黨，但得到的議席數目則由二百一十六席大幅減至一百八十席，而極右黨派則由原本只得二十席增加三十七席到五十七席。



當中以法國國民陣線為首的極右疑歐派氣勢如虹，加上英國「脫歐黨」料取得大量議席，極右陣營勢力不容忽視，在法國，由瑪琳勒龐領導的極右政黨國民陣線以百分之二十四的得票率，瑪琳勒龐指今次選舉結果，反映馬克龍的政策失敗。



