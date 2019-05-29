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特朗普視察「加賀號」展示捍衞美日同盟

2019-05-29 列印
　　美國總統特朗普周二早上偕同夫人梅拉尼婭前往神奈川縣橫須賀日本海上自衞隊基地，登上自衞隊最大的出雲級護衞艦「加賀號」上視察，成為首位登上自衞隊船艦的美國總統，向外展示牢固的美日同盟關係。

　　日本首相安倍晉三和夫人在甲板上迎接特朗普夫婦，兩位領袖發表講話，並強調會繼續努力，鞏固兩國同盟關係。

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