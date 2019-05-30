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世衞澄清過勞不是病 僅列「職業現象」

2019-05-30 列印
　　世界衛生組織將「過勞」認定為病況（medical condition），但短短相隔一天，世衛就澄清「講錯了」，只把過勞列為「職業現象」（occupational phenomenon）。外媒早前報道，根據最新修訂的《國際疾病分類》第十一次修訂版（ICD-11），世衛將過勞列為病況，界定為因長期無法克服工作壓力而出現的症狀，因此過勞症包括三個特徵，首先是感覺筋疲力竭，其次是對工作產生倦怠感或忿忿不平，還有專業效率降低。

　　過勞是專門針對職場環境產生的現象，不適用於生活上其他領域，世衛指醫生要先把適應障礙、焦慮及情緒病排除，才可診斷為過勞。有專家指，此舉促使企業更重視員工的工作與生活平衡，防範過勞，但世衛發言人周二澄清，之前說過勞列入新修訂版是錯誤，稱過勞曾被列入早一份修訂版ICD-10，根據現有研究，新修訂版上周六獲世界衞生大會通過，自二○二二年一月起生效。

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