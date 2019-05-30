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麥肯齊捐一半身家行善

2019-05-30 列印
　　全球最大零售網站亞馬遜集團創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與前妻麥肯齊（MacKenzie）數月前達成世紀離婚協議，貝索斯答應與麥肯齊分身家，令麥肯齊打入全球女富豪榜三甲。

　　麥肯齊發表一封信件，宣佈加入微軟集團創辦人比爾‧蓋茲和「股神」巴菲特所發起的「捐贈承諾」（Giving Pledge）行動，答應捐出一半財富作慈善用途，麥肯齊在信中寫道：「我擁有不合乎比例的金錢可以分享。我對慈善工作的態度是深思熟慮的，需要時間、努力和關懷，但我不會坐着等，會遵守承諾直至夾萬空空如也為止。」

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