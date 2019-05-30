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德人瑞當選議員

2019-05-30 列印
　　德國已屆一百歲高齡的女人瑞海斯（Lisel Heise）星期日在西部一個市鎮舉行的一場選舉中，當選成為市議員，相信是全球最年老的從政者，海斯是草根團體「Wir fur Kibo」的成員，在人口八千的市鎮基希海姆博蘭登的選舉中獲得最多選票支持，當選成為市議員。市長哈特穆拉（Klaus Hartmuller）說，海斯無論身體和精神狀態都很好，可以勝任這個職位。

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